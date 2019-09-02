Джей энд Ти Банк прекращает прием депозитов юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в евро, а также изменяет условия обслуживания счетов в евро, говорится в сообщении кредитной организации.

С 1 ноября 2019 года банк вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих и карточных счетов физических лиц в евро и расчетных счетов ИП в евро. Размер комиссии зависит от суммарного среднемесячного остатка по всем текущим, карточным и расчетным счетам клиента в евро и составляет: