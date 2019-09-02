Совкомбанк стал победителем торгов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по продаже имущества Татфондбанка на 1,12 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

«Организатор торгов — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»… сообщает о результатах проведения электронных торгов имуществом финансовой организации посредством публичного предложения. Торги… состоялись по лоту 1, победителем торгов… признано публичное акционерное общество «Совкомбанк», предложенная цена — 1 128 812 127,00 рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Согласно сообщению о проведении торгов, размещенному на сайте АСВ, лот, который выиграл Совкомбанк, представляет собой ипотечный портфель: «права требования к 1 319 физическим лицам, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Удмуртская Республика, ХМАО — Югра, Чувашская Республика».

В Совкомбанке Банки.ру сообщили, что покупка ипотечного портфеля казанского банка не выходит за рамки стратегии кредитной организации.



«Мы приобрели портфель рублевой ипотеки. Сумма примерно 1,1 миллиарда рублей. Ипотека является для нас одним из приоритетов в рознице, поэтому покупка качественного ипотечного портфеля Татфондбанка — это логичный шаг в рамках нашей стратегии. Контрагент по сделке — АСВ, что является гарантом прозрачной и надежной сделки», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.