Банк «Форштадт» предлагает вклад «Выбор осени». Срок депозита составляет 370 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 90-й день — 7%, с 91-го по 370-й день — 6,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,62%.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора с 91-го дня проценты выплачиваются по ставке 6,5% годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока. Предложение действует до 30 ноября.