Генеральным директором АО «Киви» (входит в группу QIWI) вместо Сергея Солонина назначен Андрей Протопопов, Солонин останется генеральным директором группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе QIWI.



«В августе 2019 года Андрей Протопопов был назначен на должность главного исполнительного директора сегмента платежных сервисов QIWI и генерального директора АО «Киви». До этого Андрей занимал должность директора по развитию продуктов и IT в QIWI», — заявили в компании.

Протопопов взял на себя стратегическое и операционное управление направлением платежных сервисов, стратегическое развитие платежной экосистемы и продуктового предложения сегмента платежных сервисов. Директором по продукту назначен Алексей Дитятьев, ранее отвечавший за развитие B2C продуктов, а за IT-разработку теперь отвечает Олег Васютин.

«Ранее должность генерального директора АО «Киви» занимал Сергей Солонин, который остается генеральным директором группы QIWI и продолжает управлять компанией на стратегическом уровне», — пояснили в пресс-службе

К команде QIWI Протопопов присоединился в 2013 году, возглавив отдел по развитию продуктов. До QIWI работал в Procter&Gamble, где отвечал за развитие бизнеса, планирование и рыночную стратегию.