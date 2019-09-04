Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь на первом этапе достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — сказал он.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. В ФНПР РИА Новости пояснили, что позиция федерации заключается в необходимости сократить количество рабочих часов.

Работодатели и работники обсуждают четырехдневную рабочую неделю Итоговую позицию по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к 30 сентября должен сформировать Минтруд.



По словам экспертов, один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока. Переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство. Также идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7. В условиях четырехдневной рабочей недели может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга. Эксперты считают, что переход на четырехдневку чреват убытками и при сокращении рабочих часов, и без него. Так, если разделить нынешние 40 часов в неделю на четыре дня, придется работать по 10 часов — повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника. Если работать четыре дня по восемь часов — уменьшится объем производства товаров и услуг.