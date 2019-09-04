В Минэкономразвития приступили к разработке сверхдолгосрочной программы экономического развития РФ на период до 2050 года, программа предусматривает четыре сценария, сообщила заместитель директора департамента министерства Лариса Корепанова, выступая на Климатическом форуме городов в Москве.

«Разрабатывается (Минэкономразвития. — Прим. ред.) сейчас стратегия долгосрочного развития до 2050 года. Такие стратегии у нас в стране отсутствуют, максимальное прогнозирование и стратегическое планирование — это 2036 год. Мы разработаем, посчитаем, посмотрим четыре сценария развития нашей страны. У каждого сценария мы оцениваем стоимость достижения отметок, заложенных в этих сценариях», — отметила она.

«Мне больше всего нравится третий сценарий на базе ускоренного технологического развития. Будут включены на полную мощность меры по энергоэффективности, набор мер в сфере возобновляемой энергетики, где это экономически выгодно. Он не скажу, что легкореализуемый, но наиболее реалистичный сценарий для нашей страны. Будет прекрасный опыт экономического развития и роста ВВП на фоне снижения выбросов парниковых газов», — добавила Корепанова.

Четвертый сценарий экономического развития в том числе предусматривает выполнение цели Парижского соглашения по удержанию глобального потепления.