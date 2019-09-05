Инвестфонд Baring Vostok не смог оспорить решение Арбитражного суда Амурской области, разрешившего Finvision Артема Аветисяна исполнить опцион на 9,99% акций банка «Восточный», сообщает РБК .

Шестой арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящей инстанции и поддержал Finvision, сообщается в картотеке арбитражных дел. Обстоятельств, которые в апелляции могли повлиять на законность и обоснованность акта, принятого арбитражом Амурской области, не установлено, говорится в решении суда.

Опцион на 9,99% акций банка возник в 2016 году, после объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok через кипрскую структуру Evison Holdings Limited, и Юниаструм Банка Артема Аветисяна. Аветисян и партнеры получили в объединенном банке 40,2%: предполагалось, что впоследствии благодаря опциону контроль в «Восточном» перейдет к ним.

Апелляция подтвердила запрет размещения допэмиссии акций банка «Восточный» Об этом говорится в материалах суда.

Срок исполнения опциона был назначен на 31 марта 2018 года, но когда Finvision направила в офис Evison на Кипре уведомление об исполнении соглашения, компания его проигнорировала. Позднее фонд объяснил, что выявил вывод активов из Юниаструм Банка на 3,6 млрд рублей перед объединением с «Восточным» и считает исполнение опциона невозможным.

Амурский суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода Finvision активов из Юниаструм Банка и «обманного завышения уровня его капитала», хотя именно из-за этого опцион нельзя считать вступившим в силу, писали юристы Baring в жалобе на решение арбитража. Сотрудники ЦБ, проверив объединенный «Восточный» в 2018 году, указали, что сделки Юниаструм Банка перед объединением имели признаки вывода активов, следовало из позиции Baring.