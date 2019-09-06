Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) рекордный объем средств — 220 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Резерв по ОПС (РОПС) 11 крупнейших частных фондов на середину года превысил 70 млрд рублей. Почти 150 млрд рублей резерва — у ПФР. Таким образом, резерв по ОПС частных фондов достиг почти 3% от всех их обязательств по ОПС, а резерв ПФР хеджирует более 8% обязательств, по которым инвестируют пенсионные накопления частные управляющие компании и ВЭБ.

Согласно действующему законодательству, с 2018 года РОПС должен составлять не менее 1% и не более 10% от пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ. C начала года в крупнейших фондах РОПС суммарно вырос на 5,6 млрд рублей. Потерянный гражданами инвестдоход по переходной кампании 2018 года, который пошел на пополнение резерва, составил 4,3 млрд рублей. У ПФР за полгода РОПС увеличился почти на 23 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей — это инвестдоход, утраченный гражданами, сделавшими в прошлом году выбор в пользу НПФ.

Потери при досрочном переводе пенсионных накоплений сокращаются
Потери при досрочном переводе пенсионных накоплений сокращаются

Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.

По словам экспертов, РОПС необходим как страховка от актуарных рисков. В меньшей степени он может быть использован как хедж против инвестиционного риска. Однако размер резерва по системе избыточен, особенно непропорционален он для ПФР, где и инвестиционных, и актуарных рисков меньше. Вопрос о размере РОПС, отчислений в него, а также потерях граждан, идущих в этот резерв, должен быть поставлен в ходе дискуссии о новой финансовой модели НПФ.