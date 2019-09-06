Число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года. В настоящее время их 12,7%, сообщил ТАСС в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Восточном экономическом форуме.

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего — бедность увеличилась с 12,5% до 12,7%. Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего», — сказал он.

По словам Топилина, на снижение бедности в дальнейшем повлияет ряд факторов. «С 2021 года поменяется потребительская корзина. Если говорить об относительно рациональной корзине, нам нужно увеличить корзину по трудоспособному населению и по пенсионерам, в этом мы не дотягиваем (по детям — более или менее соответствующие показатели). В зависимости от того, насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это все повлияет на снижение бедности», — пояснил он.

Министр отметил, что, с другой стороны, в случае изменения структуры корзины, роста цен и увеличения прожиточного минимума число бедных вырастет, поскольку «планка будет выше».

«Мы исходим из того, что мы должны считать бедность в сопоставлении со старой корзиной. В сопоставимых показателях бедность должна снизиться», — заключил он.