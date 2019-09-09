На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут «Известия» .

Минтруд направил региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчетами распределения субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Так, ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей. Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей. Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

В 2020 году наибольшие суммы ежемесячной выплаты предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тыс. рублей), Чукотки (23,3 тыс. рублей) и Камчатки (21,7 тыс. рублей). Самые маленькие пособия — в Белгородской (8,4 тыс. рублей) и Воронежской (9,2 тыс. рублей) областях и в Татарстане (9,4 тыс. рублей).

Путин подписал закон об увеличении размера детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Больше всего родителей, которым положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тыс. пособий ежемесячно), Башкортостане (38 тыс.) и Москве (37 тыс.), следует из расчетов Минтруда. При этом 7,4 млрд рублей, или 5% от общей суммы пособий, чиновники оставили в нераспределенном резерве на 2020 год. В последующие годы «про запас» предусмотрено меньше денег — 4,5 млрд в 2020-м (3%) и 6,3 млрд в 2021-м (4%). Если в каком-либо регионе не хватит уже выделенных средств на пособия, правительство субъекта может обратиться в Минтруд.

По словам экспертов, с 2020 года пособие будут получать около 70% российских семей с первенцем до трех лет, но справедливее и удобнее было бы отменить критерии нуждаемости и платить пособие всем семьям.