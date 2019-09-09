Микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске р2р-площадок (кредитование граждан гражданами), рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Так, МФО или банк может приобрести лицензии на использование р2р-площадки, кастомизировать ее под свои нужды и самостоятельно определять продукты, ставки и доходность либо перенаправлять на площадку заемщиков-отказников и инвесторов. При этом компании избегают кредитных рисков, поскольку будут предоставлять лишь посреднические услуги за комиссию.

По мнению экспертов, причина интереса МФО к р2р кроется в том, что эта сфера не попала под регулирование закона о краудфандинге, принятого в августе 2019 года. Эксперты уверены, что регулятор скоро закроет данный пробел, поскольку такая практика несет риски и для граждан. Инвесторы могут до конца не понимать, что предоставление средств через такую платформу и традиционные займы — это не одно и то же. Риск дефолта подобных инвестиций может доходить до 50%.

В качестве лиц, привлекающих инвестиции, закон определяет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций, пояснили в ЦБ и указали, что законодательством не предусмотрена возможность совмещения микрофинансовой деятельности с деятельностью оператора инвестиционной платформы.