Наиболее высокая конкуренция за вакансию отмечается среди начинающих специалистов, а также среди топ-менеджеров, показало исследование компании HeadHunter.

Согласно данным исследования, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. При этом самая высокая конкуренция отмечается в профессиональных областях «Начало карьеры, студенты» — 11 человек на место и «Высший менеджмент» — около 11 человек на место.

Самая низкая конкуренция наблюдается в профобластях «Консультирование», «Инсталляции и сервис», а также «Рабочий персонал» — по одному человеку на вакансию.

Средняя предлагаемая зарплата, если смотреть по всем профобластям и регионам страны, составляет 42 150 рублей, показало исследование.