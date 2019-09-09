Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить 246 тыс. евро (около 275 тыс. долларов) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК). В квартире проживает гражданская супруга Беджамова Алина Золотова вместе с детьми, им грозило выселение. Суд также решил, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в размере 40 тыс. фунтов (49 тыс. долларов).

Заявление экс-банкира рассматривалось в рамках инициированного АСВ процесса (истцом выступает Внешпромбанк, АСВ — его конкурсный управляющий в рамках банкротства) о взыскании с Беджамова 1,75 млрд долларов за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле истец добился ареста активов Беджамова в пределах суммы оспариваемого ущерба, писали «Ведомости». Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше 50 тыс. фунтов (61,5 тыс. долларов) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах как на личные нужды, так и на аренду жилья.

Беджамов был совладельцем входившего в топ-50 российских банков Внешпромбанка. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, выявленная в кредитной организации «дыра» составила 200 млрд рублей. В настоящее время банк находится в стадии конкурсного производства: его имущество распродают для погашения долгов перед кредиторами.

В России Беджамова, проживающего в Лондоне, объявили в розыск, а его сестру Ларису Маркус, возглавлявшую банк, приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд рублей.

Первоначально суд ограничил еженедельные траты Беджамова 10 тыс. фунтов стерлингов (12,3 тыс. долларов) на личные нужды и 35 тыс. фунтов за аренду жилья (43 тыс. долларов), в мае эта сумма была снижена до 100 тыс. фунтов в месяц за счет уменьшения арендного платежа до 14,75 тыс. фунтов (18 тыс. долларов) в неделю.

В июле экс-банкир просил у суда разрешения тратить более 320 тыс. фунтов (393,8 тыс. долларов) в месяц на себя и семью, включив в эту сумму не только уже учтенную ренту за пентхаус на Парк Лейн в Лондоне, но и аренду апартаментов в Монако для жены с детьми — 75 тыс. фунтов (92,3 тыс. долларов) в месяц. Его гражданская супруга Алина Золотова поселилась там вместе с детьми в 2016 году, то есть еще до наложения ареста на активы экс-банкира. Как объяснял защитник Беджамова в суде, от Золотовой требовали выплатить задолженность до 6 сентября, угрожая выселением и расторжением договора. Выплата за аренду квартиры в Монако является единовременной. Защитник бывшего банкира сообщил суду, что Золотова ищет жилье подешевле.