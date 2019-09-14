Страховая компания «Ренессанс Жизнь» увеличила уставный капитал на 24%, до 310 млн рублей, следует из релиза компании.

Соответствующее изменение внесено в устав страховщика и зарегистрировано МИФНС № 46 по городу Москве в августа 2019 года.

«Увеличение уставного капитала является превентивной, заблаговременной реакцией на новые требования федерального законодательства. В соответствии с новыми требованиями, минимальный уставный капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 миллионов рублей», — напомнили в компании.