Для решения возможных социальных проблем, связанных с риском цифровизации и автоматизации, нужно проводить мониторинг изменения профессий и повышать психологическую готовность людей к изменению профессиональной траектории, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Так, должны определяться профессии и внутри них конкретные уровни квалификации, подверженные наибольшим рискам цифровизации и автоматизации, заявили в ведомстве. Должны определяться устаревающие профессии и новые, возникающие с появлением новых технологий и услуг. Необходимо вести подготовку информации для государственных структур и бизнеса для принятия управленческих решений, добавили в Минтруде.

Также в министерстве отметили, что повышению психологической готовности людей к изменению квалификации, переобучению будет способствовать информация о перспективах востребованности профессий, об изменении их содержания и требований к квалификации, получаемая по результатам мониторинга профессий. В Минтруде отметили, что с этой целью организована разработка и актуализация профессиональных стандартов, учитывающих требования работодателей к квалификации работников.

Ранее сообщалось, что компетенции 45,5% работников от среднесписочной численности работников в России — 20,1 млн человек — к 2030 году будут неактуальны и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.