Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации банка «Жилкредит», сообщили РАПСИ в суде.



Ликвидатором банка назначено Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 19 июля принял решение об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Как отметил ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк «Жилкредит» мог лишиться лицензии из-за танкера Банк России в пресс-релизе назвал корабль труднореализуемым непрофильным имуществом.

Также «Жилкредит» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Основным активом банка «Жилкредит» являлось, по информации регулятора, труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк был образован и зарегистрирован в 1992 году. С января 2005 года он является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.