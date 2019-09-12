Жители России с 2022 года смогут контролировать сбор информации, необходимой для назначения пенсий Пенсионным фондом России, через суперсервис «Пенсия онлайн», пишут «Известия» .

Разработку сервиса курирует Минтруд. Чиновники планируют «осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет», сообщили в министерстве. Если гражданин найдет ошибку в данных, он может оповестить ПФР о выявленных неточностях. Общаться с будущим пенсионером планируют исключительно онлайн — через портал госуслуг.

Также россиян с 45 лет хотят привлекать к управлению средствами пенсионных накоплений, сказали в Минтруде. Скопленные на будущую пенсию деньги можно инвестировать через страховщика. Клиенты ПФР могут выбрать один из портфелей Внешэкономбанка или частной управляющей компании, у которой есть договор с фондом.

Большинство россиян предпочитают взаимодействовать с ПФР через электронные сервисы уже сейчас, сообщили в пресс-службе фонда. Так, в прошлом году заявление о выплатах подали онлайн 72% граждан. Из 1,6 млн электронных заявлений 1,3 млн удовлетворили без личного обращения.