Агентство по страхованию вкладов планирует предоставлять клиентам обанкротившихся банков выбор: получать страховые выплаты через отделение банков-агентов либо через дистанционные каналы, сообщил генеральный директор АСВ Юрий Исаев на Международном банковском форуме в Сочи.

По словам главы агентства, в рамках реализации программы «Электронное АСВ» осуществляется переход на дистанционное обслуживание вкладчиков.

«Мы не собираемся окончательно уходить от выплат через банки-агенты. В рамках электронного АСВ мы дадим возможность выбрать вариант возмещения. Это единственная возможность сокращать сроки выплат», — уточнил Исаев. Выплаты можно будет получить на портале АСВ либо на сайте банка агента. «Тот кто быстрее канал взаимодействия наладит, тот больше клиентов получит», — отметил он.

В АСВ рассчитывают ускорить начало страховых выплат вкладчикам за счет цифровых каналов В будущем выплаты через электронные каналы будут идти в режиме реального времени, ожидает генеральный директор АСВ Юрий Исаев.



В будущем выплаты можно будет получать в беззаявительном порядке по номеру карты «Мир», добавил глава АСВ. Уже идут переговоры о подключении к выплатам через Систему быстрых платежей.

Ранее глава АСВ говорил, что сократить срок страховых выплат с 14 дней до семи планируется на горизонте трех-четырех лет.