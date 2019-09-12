Условия передачи кредиторам данных из бюро кредитных историй для расчета показателя долговой нагрузки граждан пока обсуждаются, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Ранее «Известия» сообщили, что на закрытой встрече Ассоциации банков России обсуждалось предоставление квалифицированным бюро кредитных историй доступа к данным россиян, в том числе к данным из ПФР и ФНС.

​В Госдуме пояснили информацию о передаче данных о доходах россиян в БКИ Ранее сообщалось, что бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян.

«Что касается стоимости расчетов ПДН, то в настоящее время рассматривается несколько вариантов условий передачи кредиторам данных из БКИ для расчета показателя долговой нагрузки. Пока все эти варианты находятся в процессе обсуждения всеми причастными», — сказал Волков.