Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предотвратило фальсификации по вкладам на 700 млн рублей в прошлом году, сообщил генеральный директор агентства Юрий Исаев на Международном банковском форуме.

«Если помните, еще несколько лет тому назад фальсификация по вкладам доходила до сумм, исчисляемых миллиардами. Максимум это было 15 миллиардов рублей. За прошлый год мы предотвратили такое мошенничество на сумму порядка 700 миллионов рублей», — рассказал Исаев.

В 2018 году, по его словам, сумма предотвращенных фальсификаций превышала 1 млрд рублей. «То есть у нас позитивная тенденция. Не только потому что банков меньше стало, но и было налажено взаимодействие с правоохранительными органами», — отметил глава АСВ.

По словам Юрия Исаева, с проблемами «караванных» вкладов АСВ (заключение фиктивного договора вклада для получения последующего страхового возмещения) не сталкивалось последние 2—2,5 года. Однако сохраняется схема с дроблением депозитов.