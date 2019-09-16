В реестр кредитных рейтинговых агентств Центробанка вошли два новых участника — ООО «Национальное рейтинговое агентство» и ООО «Национальные кредитные рейтинги», следует из материалов регулятора.

Сведения в реестр были внесены 12 сентября 2019 года.



В мае первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в Госдуме, говорил, что Банк России получил заявки на регистрацию от двух новых организаций, которые хотят заниматься рейтинговой деятельностью.



Таким образом, сейчас в реестре ЦБ четыре рейтинговых агентства. Ранее аккредитацию получили Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство «Эксперт РА».