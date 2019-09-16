Платежная система «Мир» и Московский Индустриальный Банк запустили совместную акцию по розыгрышу денежных призов «Покупайте в 100 раз больше с картой «Мир». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В рамках акции каждый месяц будут разыгрываться денежные призы номиналом 100 тыс. и 150 тыс. рублей.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно совершить покупку по карте «Мир» Московского Индустриального Банка. При совершении покупки на сумму от 1 тыс. рублей клиент банка получает возможность выиграть 100 тыс. рублей, а при сумме покупки от 1,5 тыс. рублей выигрыш может составить 150 тыс. рублей. Победитель акции определяется путем розыгрыша, чем больше покупок будет совершено по карте, тем больше шанс победить.

Срок действия акции — до 15 декабря 2019 года включительно.