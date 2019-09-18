За период с января по август 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,44% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом снижение средней премии отмечается в 79 регионах РФ, в которых проживают 96,11% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,96%. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Почти на 30% (или на 1 060 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,62% (525 рублей) — в Еврейской автономной области, на 11,76% (633 рубля) — в Республике Коми, на 11,18% (650 рублей) — в Пермском крае, на 9,84% (448 рублей) — в Саратовской области, на 9,56% (410 рублей) — в Белгородской области, на 9,40% (500 рублей) — в Вологодской области, на 9,39% (270 рублей) — в Забайкальском крае, на 9,10% (425 рублей) — в Удмуртской Республике, на 9,04% (681 рубль) — в Мурманской области. В перечисленных регионах проживают 7,7% всех автовладельцев.

В 11 регионах средняя премия снизилась более чем на 7%, еще в 17 регионах — более чем на 5%. В 40 регионах, на территории которых проживают 35,66% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%.

Средняя премия по ОСАГО выросла в семи регионах, в которых проживают 3,9% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 38 до 244 рублей за годовой полис обязательной «автогражданки». Почти все эти регионы входят в «красную» зону рейтинга регионов, который отражает положение дел в регионах России применительно к ОСАГО.

«Результаты, которые мы наблюдаем уже восемь месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной — средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы уверены, что этот тренд продолжится и дальше», — сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной «автогражданке».



«В результате безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения», — подчеркнул Юргенс.