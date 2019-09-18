Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 1,75—2%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает <...> проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%», — говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, ФРС США сохранила прогноз по инфляции на уровне 1,8% в 2019 году.