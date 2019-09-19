Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Валерия Туникова направила в Минюст запрос, в котором просит разъяснить правовые основания для обращения в доход государства более 370 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро по иску Генпрокуратуры к Захарченко, его родственникам и третьим лицам, в отношении которых государственным служащим либо членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, сообщают «Ведомости» .

Антикоррупционное законодательство вообще не предусматривает возможности обращения в доход государства денежных средств, напоминает адвокат, там речь идет только о земельных участках и других объектах недвижимости, а также транспортных средствах, ценных бумагах, паях и акциях; Конституционный суд уточнил, что взыскать можно и деньги, но если они выручены от продажи имущества, подпадающего под действие этой нормы.

Мосгорсуд принял встречный иск по жалобе на изъятие имущества соучастника Захарченко Об этом сообщила адвокат семьи Сениных Елена Мартынова.

В пресс-службе Минюста сообщили, что на запрос будет дан ответ в установленном порядке; что касается правоприменительной практики, то по этому поводу лучше обратиться в Генпрокуратуру или в суд, рекомендует ведомство.

Инициатива Минюста направлена на уточнение положений закона о контроле за доходами и расходами, разъяснила пресс-служба Генпрокуратуры, до сих пор указания на денежные средства в нем действительно не было, но и запрета на их изъятие тоже не было, также перечень имущества коррупционеров, которое может быть изъято судом в доход государства, определен в Гражданском кодексе (ГК) и не содержит каких-либо ограничений. Иными словами, обращению в доход государства подлежит любое имущество, которое нажито коррупционным способом, поэтому в обосновании иска Генпрокуратура ссылалась как на закон о контроле за расходами, так и на ГК.