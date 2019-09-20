Население потратило 2 трлн рублей, или 3,4% своих доходов, на обслуживание процентов по кредитам в прошлом году, говорится в презентации Альфа-Банка, представленной журналистам его главным экономистом Наталией Орловой.

«На обслуживание процентов по долгу в 2018 году население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов», — говорится в презентации. Для сравнения: в 2014 году у граждан ушло на эти цели 4,1% доходов.

При этом в 2019 году, согласно презентации, процентные платежи по долгам вновь выходят на уровень около 4%. «Но это показатель того, что сейчас процентная ставка, она более работающий инструмент, то есть сейчас деньги — они реально стали дороже, потому что Центральный банк перешел в таргетирование инфляции, и повышение реальной стоимости обслуживания долга заставляет людей принимать более ответственные решения», — пояснила Орлова. По ее словам, перегрева на рынке розничного кредитования сейчас нет, но, безусловно, быстрый рост рынка требует некоторого внимания.

«По цифрам многие параметры — они говорят о том, что все-таки сейчас диагностировать это как перегрев сложно», — подчеркнула она, добавив, что темпы роста розничного кредитования ускорялись в последние два года не так радикально как в 2011—2012 годах, когда также велась дискуссия по поводу перегрева. По ее словам, тогда ЦБ не сразу подключился к проблеме, считая, что перегрева нет, в то время как сейчас регулятор ведет себя более проактивно. «С прошлого кризиса мы выходили гораздо более агрессивно», — резюмировала она.

Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.

Тем не менее регулятор в 2018—2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды — по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013—2014 годов в 75% российских регионов.