Рисками для российского банковского сектора являются высокий уровень валютизации и краткосрочных пассивов, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings.

«Когда мы говорим об уязвимости, которая есть в банковском секторе, то мы в первую очередь выделяем уязвимость, связанную с долговой нагрузкой населения. Тем не менее есть некоторые риски, некоторые хронические проблемы, которые нас беспокоят, — сохранение достаточно высокого уровня валютизации. Мы видим, что этот уровень устойчивый, последнее время роста нет», — сказала Данилова.

Она отметила, что некоторые иностранные банки возвращаются к отрицательным процентным ставкам, что оказывает негативное влияние на доходность банков, которые имеют валюту на балансе.

ЦБ изучает предложения банков РФ о введении отрицательных ставок по валютным депозитам С таким предложением в ЦБ обратился ряд крупных банков.

«Это пока еще не такой большой риск, но уязвимость есть, учитывая замедление в глобальной экономике и вероятность того, что ставки будут дальше снижаться в мире», — добавила Данилова.

Также, по ее словам, риском для банковского сектора является достаточно высокая доля краткосрочных пассивов.

«У нас достаточно высокая доля краткосрочных пассивов, притом что растет доля краткосрочных активов, — сказала Данилова. — Стоит предпринимать меры по повышению долгосрочности пассивов».