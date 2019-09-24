Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщила, что банковская система устойчива, а кредитование поддерживает экономику. Сообщение со стенограммой разговора опубликовано на сайте президента.

«В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что растут кредиты экономике — на 9,8% за январь — август, в том числе не только потребительские кредиты, но и кредитование предприятий.

«Сейчас темпы роста — 5%. И в целом кредитование поддерживает экономику. С точки зрения макроэкономической стабильности, инфляция сейчас достаточно близка к нашему целевому уровню», — указала глава ЦБ.