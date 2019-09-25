Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК). Введение жестких требований к инвестированию средств граждан в МФК предусматривается новой версией законопроекта о квалификации инвесторов, поясняет газета «Коммерсант», в распоряжении которой имеется текст документа.

Согласно ему, сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн рублей, и физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Это требование распространится после принятия закона и на займы, привлекаемые МФК от граждан, и на вложения в их облигации. По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги составляет не менее 6 млн рублей. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн рублей.

Газета напоминает, что сейчас ограничений для покупки гражданами облигаций микрофинансистов нет, а по займам установлен порог в 1,5 млн рублей, но квалификация инвестора не требуется.

По оценке директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, суммарный объем инвестиций физлиц в микрофинансовый рынок с учетом облигаций на 1 июля составлял порядка 23 млрд рублей.

По словам директора по правовым и корпоративным вопросам группы компаний Eqvanta Александры Новицкой, при реализации законопроекта без учета позиции рынка финансирование МФО со стороны частных инвесторов сократится на 99%.

Напомним, в марте 2017 года завершился процесс разделения рынка микрофинансирования на два сегмента в зависимости от объема и типа деятельности организаций: все МФО признаны микрофинансовыми или микрокредитными компаниями (МКК). Требования к размеру собственных средств МФК выше. Им доступен весь спектр операций, которые ранее было разрешено выполнять МФО (выпуск облигаций, привлечение денежных средств граждан (в размере от 1,5 млн рублей) и юридических лиц, выдача микрозаймов в размере до 1 млн рублей на одного заемщика), при этом их деятельность попадает под повышенные пруденциальные нормы. В свою очередь на деятельность МКК распространяется запрет по привлечению и инвестированию средств населения, и микрозаймы такие компании могут предоставлять только за счет собственных средств и средств их собственников. Лимит выдачи микрозаймов одному гражданину был уменьшен до 500 тыс. рублей.

ЦБ ограничил возможности для инвестиций непрофессионалов
ЦБ ограничил возможности для инвестиций непрофессионалов

Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются.