Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК). Введение жестких требований к инвестированию средств граждан в МФК предусматривается новой версией законопроекта о квалификации инвесторов, поясняет газета «Коммерсант» , в распоряжении которой имеется текст документа.

Согласно ему, сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн рублей, и физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Это требование распространится после принятия закона и на займы, привлекаемые МФК от граждан, и на вложения в их облигации. По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги составляет не менее 6 млн рублей. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн рублей.

Газета напоминает, что сейчас ограничений для покупки гражданами облигаций микрофинансистов нет, а по займам установлен порог в 1,5 млн рублей, но квалификация инвестора не требуется.

По оценке директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, суммарный объем инвестиций физлиц в микрофинансовый рынок с учетом облигаций на 1 июля составлял порядка 23 млрд рублей.



По словам директора по правовым и корпоративным вопросам группы компаний Eqvanta Александры Новицкой, при реализации законопроекта без учета позиции рынка финансирование МФО со стороны частных инвесторов сократится на 99%.

Напомним, в марте 2017 года завершился процесс разделения рынка микрофинансирования на два сегмента в зависимости от объема и типа деятельности организаций: все МФО признаны микрофинансовыми или микрокредитными компаниями (МКК). Требования к размеру собственных средств МФК выше. Им доступен весь спектр операций, которые ранее было разрешено выполнять МФО (выпуск облигаций, привлечение денежных средств граждан (в размере от 1,5 млн рублей) и юридических лиц, выдача микрозаймов в размере до 1 млн рублей на одного заемщика), при этом их деятельность попадает под повышенные пруденциальные нормы. В свою очередь на деятельность МКК распространяется запрет по привлечению и инвестированию средств населения, и микрозаймы такие компании могут предоставлять только за счет собственных средств и средств их собственников. Лимит выдачи микрозаймов одному гражданину был уменьшен до 500 тыс. рублей.