Рост выплат по ОСАГО, наблюдаемый в этом году, может объясняться рядом факторов, среди которых меры ЦБ и повышение выплат за вред жизни и здоровью, рассказал РИА Новости руководитель департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Как сообщил ранее Российский союз автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО по итогам восьми месяцев 2019 года вновь показывает рост — на 3,3%. Вместе с тем средняя премия в «автогражданке» стабильно снижается, с начала года снижение составило 5,4%. При всем этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.

Объясняя этот тренд, Цыганов напомнил о ситуации, сложившейся в предыдущие годы, когда многие страховые компании решили отказаться от продаж ОСАГО в убыточных регионах РФ. В итоге на тех территориях возник кризис полисов, Банку России пришлось прибегнуть к штрафным мерам. А РСА создал свою систему гарантирования — бумажный «Единый агент» и электронный «е-Гарант», благодаря которым водитель мог купить полис «автогражданки», даже если ему не удавалось сделать это у страховщика.

«После анализа деятельности недобросовестных автоюристов в 2016—2017 годах большинство страховщиков ОСАГО сильно «закрутили гайки», что привело к ряду решений регулятора. Штрафы ЦБ и РСА вынуждают страховщиков отказываться от такой политики, что стало возможно и целесообразно в условиях успешной борьбы с автоюристами. При этом наблюдается сильный рост выплат по риску «жизнь и здоровье» (и смещение мошенников туда). Эти факторы вполне могут объяснить рост выплат», — рассказал Цыганов.

Причины снижения средней премии, в свою очередь, могут быть связаны с техническими особенностями расчета тарифов — в частности, с коэффициентом бонус-малус, отметил эксперт. «Снижение цены полиса примерно на 2% в год связано с математическим дефектом системы бонус-малус и с естественной миграцией граждан в бонусные классы», — пояснил он.

Также все больше водителей отказываются от полисов «без ограничения числа допущенных к управлению», которые из-за этой особенности стоят максимально дорого. В целях экономии автовладельцы сейчас стараются вписывать в полис только конкретных лиц и следить за их индивидуальными КБМ. «Это снижает расходы на полис и приводит к снижению средней премии», — заключил эксперт.