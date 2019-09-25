Плюс Банк снизил ставку по вкладу «Стабильный Плюс». Оформить депозит можно на 550 дней под 7,25% годовых (вместо 7,45%). Минимальная сумма при выборе выплаты процентов на счет вклада до востребования или при ежемесячной капитализации процентов составляет 50 тыс. рублей, а при выплате процентов ежемесячно на карточный счет — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Кроме того, возобновлен прием средств во вклад «Максимальный 6 Плюс». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 181 день. Доходность составляет 7,2% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет вклада до востребования.