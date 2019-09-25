Банк «Ренессанс Кредит» возобновил прием вклада «Ренессанс Специальный» и снизил ставки по вкладам в долларах на 0,1—0,25 процентного пункта.

«Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) открывается под 0,75—1,25%, а «Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) — под 0,3% годовых. Минимальная сумма при оформлении в отделении — 500 долларов, в интернет-банке — 100 долларов.

«Без границ» (от 100 долларов на 181 день) открывается под 0,15% годовых.

Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, а по вкладам «Ренессанс накопительный» и «Без границ» — ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Ренессанс Накопительный» и «Без границ».

Депозит «Ренессанс Специальный» оформляется в рублях на 400 дней под 7,35% годовых. Минимальная сумма составляет 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.