Тверской суд Москвы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-Банка Вадима Ерохина, сообщает «Коммерсант» . Банкир обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-Банка в конце 2015-го. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.



Фигурантам дела инкриминировали мошенничество и растрату в особо крупном размере. Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.



В Нота-Банке вскрылась корпоративная растрата на 25 млрд рублей По данным следствия, топ-менеджеры банка запустили криминальную схему по выводу активов путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».



Ерохины недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-Банка более чем 2 млрд рублей, но теперь им придется остаться в СИЗО, заключает газета.



Напомним, летом стало известно, что суд смягчил наказание Вадиму Ерохину по делу о хищении 2,1 млрд рублей в Нота-Банке. Ранее суд первой инстанции дал Дмитрию и Вадиму Ерохиным 8,5 года и шесть лет лишения свободы соответственно, а их сообщнице, гадалке Ноне Михай, — 3,5 года; всем были назначены и штрафы. В августе суд освободил Михай от дальнейшего нахождения в колонии, а срок для Вадима Ерохина сократил на один месяц — до пяти лет и 11 месяцев.