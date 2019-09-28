Майкопбанк снизил ставки по вкладам. «Срочный» (91 и 185 дней) привлекается под 5—5,8% годовых (вместо 6—6,5%).

«Удачный год» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,5% годовых (прежде — под 7%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный пополняемый» (на один год и один месяц) оформляется под 6,3% годовых (ранее — под 6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов «Срочный» и «Пенсионный накопительный» не ограничена.

Все вклады можно пополнять.