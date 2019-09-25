В России в июле, с началом периода массовых отпусков, наблюдалось сезонное повышение спроса населения на наличную иностранную валюту, в большей степени на евро, и чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту вырос на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2019 года» .

В отчетном месяце совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос по сравнению с июнем на 14% до 4,6 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США увеличился на 7%, на евро — на 26%, составив 2,8 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с июнем на 10% до 2,6 млрд долларов, а с валютных счетов в российских банках физлица сняли 2 млрд долларов (плюс 20% к июню).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) по сравнению с июнем увеличилось на 10% до 3,3 млрд долларов. Совокупное предложение населением американской валюты составило 2,2 млрд долларов (плюс 12%), европейской валюты — 1 млрд (плюс 8%). В июле-2019 физлица продали уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 10%) и зачислили на свои валютные счета 2 млрд долларов в эквиваленте (плюс 11%).