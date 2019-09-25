Экономический рост не является самоцелью, главное — повышение доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.



«Сам экономический рост — это не самоцель, важен конечный результат — повышение доходов граждан», — сказал президент.

По его словам, с 1 октября на 4,3% должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений, соцсферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ.

«С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. 7,5% рост. Должен достичь 12 130 рублей», — сказал Путин. Он отметил, что с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка.

«Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей», — указал глава государства. Он добавил, что эти семьи будут получать выплаты до достижения детьми трехлетнего возраста.

С 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, добавил Путин.

«Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%», — заключил президент.