Во II квартале 2019 года темпы роста рынка микрофинансирования оставались выше темпов роста потребительского кредитования банков при небольших объемах отрасли, в том числе за счет эффекта низкой базы. Об этом говорится в опубликованном Банком России в пятницу, 27 сентября, информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2019 года .

В ЦБ отмечают, что портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) по итогам II квартала вырос на 9% по сравнению с предыдущим кварталом до 190 млрд рублей, из которых 156 млрд рублей было предоставлено физическим лицам.

За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (за вычетом ипотечных кредитов) вырос на 6% до 9,1 трлн рублей.

«Несмотря на существенно меньший возраст и размер рынка, рост займов МФО лишь незначительно опережает банковское кредитование, темпы роста находятся на сопоставимом уровне. В отличие от клиентов банков, заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы», — говорится в материалах регулятора.

Количество участников государственного реестра МФО в анализируемом квартале сократилось на 39 организаций до 1 960. Количество микрофинансовых компаний (МФК) за квартал снизилось на три единицы до 48 компаний, а их доля в совокупном портфеле микрозаймов сократилась с 56% до 54%. «При этом снижение связано не с уходом игроков с рынка, а с изменением статуса МФК на микрокредитные компании (МКК) с меньшими регуляторными требованиями в связи с отсутствием необходимости привлечения денежных средств у населения», — указывают в ЦБ.

Вместе с тем концентрация в отрасли постепенно усиливается: доля топ-20 МФО по портфелю микрозаймов выросла с 56% до 57%, а топ-100 — с 82% до 83%.