Для кредитных организаций должна быть установлена ответственность за утечку клиентской базы данных, которая нуждается в обеспечении надежной защиты, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсант». За июнь — август Банк России направил операторам связи информацию более чем о 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали мошеннические звонки банковским клиентам.

«Мошеннические звонки клиентам банков с подменой номеров кредитной организации стремительно набирают обороты. С каждым годом таких мошенничеств становится все больше. Мошенники не только звонят, но и присылают СМС-сообщения. Когда к потребителю якобы обращаются «представители банка», они имеют полную информацию о нем: фамилию, имя, отчество, номер телефона и данные о договоре. Это говорит о том, что из кредитных организаций утекают клиентские базы, которые содержат эту информацию. Поэтому проблема изначально заключается в системе безопасности, выстроенной в самих банках. Банки должны более серьезно относиться к своей системе безопасности. Здесь существует серьезный пробел», — подчеркнула Лазарева.

По ее словам, эти утечки могут происходить как через отдельных банковских сотрудников, так и через внешние хакерские внедрения. В результате украденные базы появляются на черном рынке. Эта проблема существовала всегда, но сейчас, когда стало известно о ее масштабах, основной акцент делается на подмене номеров, хотя стоит обратить внимание именно на первопричину, то есть на утечку баз. И банки должны прилагать максимум усилий, чтобы оправдывать ожидания своих клиентов, доверяющих кредитным организациям свои персональные данные.

«Кроме того, не первый год мы говорим и о проблеме продажи с рук обезличенных сим-карт, которыми пользуются мошенники. Как правило, эти сим-карты оформлены на какие-то подставные юридические лица. С помощью IP-телефонии можно установить для сим-карты другой, в том числе короткий номер. Со стороны сотовых операторов отсутствует контроль за продажей сим-карт, и это тоже является большой проблемой, которую надо решать. А что касается утечек баз как мобильных операторов, так и банков, то за этим, помимо правоохранителей и Банка России, должны следить надзорные органы», — заключила Лазарева.