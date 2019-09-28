Объем просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России в августе увеличился на 23,7% по сравнению с августом прошлого года — до 39 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), с просрочкой более 90 дней в августе достигло 3,34 млн, что на 22,8% больше, чем годом ранее.

«Рост портфеля МФО в основном связан с активностью крупных игроков. Доля «неработающих» ссуд на рынке микрофинансирования вновь достигла своих предельных значений — 36,2% от всех действующих договоров являются просроченными более 90 дней, что для рынка микрофинансирования означает практически полную невозможность взыскания долга и последующее списание его с баланса МФО», — прокомментировал глава «Эквифакс» Олег Лагуткин.