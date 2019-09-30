Банк «Невастройинвест» снизил ставки по рублевым вкладам.

«Классический» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) открывается под 3,8—7,05% годовых (ранее — под 3,8—7,35%). Выплата процентов происходит в конце срока.

«Пополняемый» (от 25 тыс. рублей на срок от двух месяцев до трех лет) можно разместить под 4,45—7% годовых (прежде — под 4,45—7,3%). Выплата процентов — ежемесячно.

Процентные ставки по «Классическому Плюс» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) составляют 3,3—6,75% годовых (вместо 3,3—7,3%), а по «Пополняемому Плюс» (от 25 тыс. рублей на срок от двух месяцев до трех лет) — 4,1—6,85% годовых (до этого — 4,1—7,25%). Проценты по обоим депозитам ежемесячно капитализируются.

«Вклад на 5» (от 50 тыс. рублей на срок от одного до трех лет) можно разместить под 5,95—6,55% годовых (ранее — под 6,35—7,05%). По выбору вкладчика проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Дополнительные взносы принимаются в депозиты «Вклад на 5», «Пополняемый» и «Пополняемый Плюс».