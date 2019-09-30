Центробанк не планирует вводить страхование брокерских счетов при передаче средств в использование брокеру. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Не предполагается вводить страхование брокерских счетов. <...> Предполагается, что брокеры будут более детально объяснять своим клиентам, что означает в договоре на брокерское обслуживание «разрешение брокеру пользоваться деньгами инвестора», — пояснил он.

Если же брокер обслуживает клиента, не предлагая ему передавать средства в использование, то уже можно выделять такие остатки на сегрегированных счетах, которые защищены от банкротства брокера, за исключением риска мошенничества, добавил Швецов.