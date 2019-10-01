Микрофинансовые организации, входящие в саморегулируемую организацию «МиР», с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность с россиян в соответствии с внутренним стандартом, главным нововведением которого стали требования брать на работу только опытных коллекторов и обращать внимание на репутацию коллекторских агентств, с которыми планирует сотрудничать организация.

В СРО «МиР» пояснили, что стандарт во многом дублирует нормы профильного законодательства о взыскании задолженности, однако существуют и нововведения. Так, например, МФО обязаны принимать на работу для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности лиц, имеющих соответствующие опыт и знания в области возврата долгов либо в смежных областях.

Кроме того, согласно новому стандарту, если организация хочет передать взыскание коллекторскому агентству или вообще продать ему долги, то она должна при принятии решения учитывать репутацию организации, с которой хочет заключить договор. При этом стандарт содержит строгие требования к содержанию такого договора. В частности, в нем должны быть положения о компенсации агентствами ущерба, причиненного ими в результате нарушения требований стандарта; штрафах за нарушения прав должников; а также о праве МФО расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений требований законодательства или стандарта.

Глава СРО «МиР» Елена Стратьева отметила, что проверки исполнения стандарта начнутся уже с 1 октября, за несоблюдение требований к нарушителям будут применяться санкции — предупреждение, штраф и исключение из СРО. «Отмечу, что крайняя мера является для МФО действительно существенной. После исключения из СРО МФО у участника рынка есть 90 дней, чтобы вступить в другую. Брать или не брать в свои ряды нарушителей, конечно, остается на совести той, «другой» СРО МФО. Но, как правило, такие компании покидают рынок», — пояснила она.

Принятие стандарта поможет дальнейшему очищению рынка от недобросовестных практик при взыскании задолженности, надеются в СРО. Поэтому первыми, кого планируется проверить на соблюдение стандартов, являются «антилидеры» по количеству жалоб заемщиков, хотя таких компаний и не так много, указывает Стратьева.