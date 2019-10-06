Банк «Уралсиб» совместно с международной платежной системой Masterсard проводят акцию «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В период проведения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных банком «Уралсиб», а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов», — говорится в сообщении.



Всего разыгрываются 200 билетов на матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019—2020 годы в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск. Каждый победитель получит по два билета на матч КХЛ.

«Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard банка «Уралсиб». При этом минимальная сумма одной трансакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 15 тысяч рублей», — указывают в банке.

Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных трансакций по картам клиентов банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, неограниченно — банк ведет подсчет количества трансакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Акция проводится с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно и проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.