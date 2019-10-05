МФК «МигКредит» запустила чат-бот в Telegram, следует из релиза компании. Теперь заемщик может оперативно получить консультацию специалиста онлайн или найти ответ на типовые вопросы с помощью чат-бота migcredit_Bot.

«Чат-бот откроет для заемщиков и потенциальных клиентов «МигКредита» возможность круглосуточно получить информацию просто и легко как с компьютера, так и с мобильного устройства. Кроме того, этот сервис позволит повысить лояльность клиентов за счет оперативного информирования без подключения оператора. Но если роботу не хватит компетенции, то для более продуктивного общения его всегда сможет подстраховать специалист», — говорится в сообщении.



В дальнейшем «МигКредит» планирует запустить встроенных чат-ботов высокой сложности, которые будут взаимодействовать с клиентами по ключевым словам и фразам, контролировать скорость и качество ответов операторов в случае их подключения и сохранять информацию.