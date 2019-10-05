Пенсионеры предпочитают сохранять средства в национальной валюте: 99% клиентов оформили вклад в рублях и лишь 1% — в долларах США. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



Эксперты финучреждения изучили статистику по вкладу «Пенсионный!» за первые три квартала 2019-го. Были проанализированы: доля клиентов, открывших депозит, самый популярный срок при оформлении депозита, а также топ-5 городов по количеству открытых вкладов.

«За указанный период времени наиболее востребованный у пенсионеров срок размещения депозита — 390 дней. Именно на нем остановились более 95% клиентов, оформивших вклад «Пенсионный!», и свыше 67% всех пенсионеров, которые открыли какие-либо депозиты в банке «Русский Стандарт», — говорится в сообщении.



С января по октябрь 2019 года максимальное количество депозитов «Пенсионный!» открыли вкладчики, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде.