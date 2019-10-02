Газпромбанк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,7 процентного пункта.



Теперь получить кредит на покупку квартиры или апартаментов по предложению «Новоселы» (новый продукт, объединивший в себе условия предыдущих программ) в банке возможно под 8,7—9,2% годовых в зависимости от суммы кредита. Если недвижимость приобретается не у партнера банка или заемщик не является зарплатным клиентом банка, надбавка к ставке составит 0,3 процентного пункта.

Рефинансировать сторонний ипотечный заем можно по ставке от 9,2% годовых. Военная ипотека теперь выдается под 9,1% годовых.

Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога (не более 60 млн рублей) на срок до 30 лет в зависимости от конкретной программы.

«С начала октября о снижении ипотечных ставок объявил ряд лидеров данного сегмента. Поэтому весьма вероятно, что в течение октября тенденция улучшения условий ипотеки усилится», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.