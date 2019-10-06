Менее половины россиян, интересующихся получением микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО), на данный момент не имеют открытых кредитов и займов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» в середине сентября.



В ходе опроса гражданам предлагалось оценить вою долговую нагрузку. В интернет-опросе компании приняли участие более 1,5 тыс. человек, проживающих во всех 85 регионах страны. Специалисты сервиса спрашивали граждан, какая часть их зарплаты ежемесячно уходит на выплату кредитов и займов.

Оказалось, у самой большой группы отвечавших — 42,8% — долговая нагрузка отсутствует. Еще 14,3% респондентов сообщили, что их выплаты кредиторам суммарно составляют одну десятую часть зарплаты, а у 6,8% — одну пятую. У 6,1% граждан, принявших участие в опросе, на выплаты ссуд уходит примерно 30% заработанных сумм, а у 4,5% отвечавших — 40%. Половину зарплаты на выплату кредитов и займов отдают только 9,2% респондентов, а более половины заработанного — 16,2% опрошенных.

«Высока вероятность того, что граждане с долговой нагрузкой в 50% от заработной платы и более с 1 октября в большинстве банков и МФО получат отказ в получении заемных средств, — сказал глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров. — Но данный отказ будет временным: как только суммарный размер платежей по их кредитам и займам снизится, услуги банков и МФО вновь будут доступны».

Напомним, с 1 октября 2019 года для организаций банковской и микрофинансовой сферы будет введено требование расчета предельной долговой нагрузки заемщиков. Кредитование клиентов с долговой нагрузкой более 50% для банков и МФО будет менее выгодным, поскольку потребует больших запасов собственного капитала, чем при кредитовании заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.