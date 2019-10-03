Большинство россиян не стремятся к созданию своего бизнеса, свидетельствуют данные опроса Научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

«В целом занятое население не стремится к созданию своего дела в форме ИП, ООО, НКО и др. В общем числе занятого населения больше половины опрошенных однозначно не желают создавать свой бизнес в той или иной организационно-правовой форме хозяйствования (57,6%)», — говорится в исследовании.



Только 4,3% занятых граждан определенно собираются создать свое частное дело в ближайшее время. Еще в совокупности 26% респондентов выражают такое желание, но с оговоркой об отсутствии возможностей или ссылкой на отдаленную перспективу, что со всей очевидностью говорит о низкой вероятности создания своего предприятия в действительности.

«Результаты предыдущих опросов фиксировали примерно аналогичную ситуацию, при этом за прошедшие почти два десятилетия число категорично отрицающих у себя желание заниматься законным бизнесом даже возросло. Занятие законным предпринимательством в общественном мнении все больше представляется труднореализуемым мероприятием. Даже при наличии хоть какого-то желания присутствует осознание существования различных ограничивающих факторов и отсутствия благоприятных возможностей», — замечают социологи.

По данным опроса, намерения создать собственный бизнес чаще выражают мужчины, молодые люди в возрасте 18—24 лет. Однако по мере повышения возраста респондента данное желание пропадает. Кроме этого, более высокий уровень материального положения респондентов и их локализация в столичных, краевых и областных центрах благоприятнее сказываются на стремлении опрошенных к созданию своего частного дела.

По данным опроса, резервы пополнения рядов предпринимателей находятся в большей степени в среде самозанятых. Так, если среди наемных работников 61,7% опрошенных не желают создавать свое частное дело, то среди самозанятых такие ответы встречаются почти вдвое реже — 34,4%. При этом планы создать свой бизнес в ближайшее время среди самозанятых распространены несколько шире — 9,8%.

Отмеченный невысокий уровень потенциальной предпринимательской активности в целом среди занятого населения во многом связан со значительными трудностями функционирования предпринимательства, основные из которых связаны с его финансовой стороной. Больше половины (56,3%) занятых граждан указывают на отсутствие достаточных средств для занятия частной предпринимательской деятельностью и почти половина (47,1%) жалуется на большие налоги. Еще 30,9% опрошенных указали на трудности, связанные с получением различного рода разрешений, лицензий, сертификатов и др. Значимая доля граждан в числе трудностей также указывает на конкуренцию со стороны других предпринимателей — 30,3%, недостаток необходимых знаний, опыта — 30%. Примерно аналогичная структура проблем предпринимательской деятельности отмечалась и по результатам опросов предыдущих лет, отмеченные трудности за исследуемый период не потеряли свою актуальность.

«Таким образом, социологические данные демонстрируют в целом низкий уровень предпринимательской активности россиян. При этом определенный резерв развития предпринимательства лежит в самозанятости. Такие граждане в разном масштабе, но уже попробовали себя в организации своего дела, они могут адекватно оценить свои способности и возможности развития своего дела или создания нового. У них в большей степени выражены «предпринимательские намерения», то есть планы на ближайшую перспективу создать свой бизнес в форме организационно-правовой единицы», — резюмируют социологи.