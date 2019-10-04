Средний класс составляет около 38% россиян, и его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет. Рождение ребенка или выход на пенсию способны выбросить россиян за пределы этого класса. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика», представленном в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября, сообщает РБК .

Согласно докладу, средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения.

Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала на конференции автор доклада профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова. Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года: у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018-м, следует из данных Росстата.

Российский средний класс неоднороден: выделяется его ядро (7% населения), ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%) этого ядра в зависимости от соответствия 16 социально-экономическим характеристикам. Среди них, например, денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, обладание властным ресурсом (подчиненные на работе), использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и др. Всем характеристикам отвечают только 10,3 млн граждан, то есть 7%, именно они формируют ядро среднего класса в России.



Границей относительного материального благополучия выступает 125% от медианы денежных доходов (ниже и выше этого уровня доходы имеют по 50% населения). В среднем по стране это около 18,8 тыс. рублей в месяц, говорится в докладе. Большая часть среднего класса (82%) имеют доходы выше указанного порога. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. рублей. Это выше показателя среднедушевых денежных доходов россиян за II квартал 2019 года (34,4 тыс. рублей), следует из данных Росстата.



Наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса, сказала Тихонова. Шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза, отмечено в докладе. «Это говорит о том, что зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — пояснила профессор ВШЭ. Еще один демографический риск — это выход на пенсию: представители среднего класса теряют в доходах после завершения трудовой деятельности.



Темпы роста числа граждан с высшим образованием опережают динамику появления новых рабочих мест для них. Доля россиян, имеющих высшее образование, резко возросла среди безработных — более чем в полтора раза, с 13,3% в 2000 году до 20,6% в 2017-м. Как следствие, многие россияне с высшим образованием работают не по специальности, качество рабочих мест для представителей среднего класса ухудшается, а их социальная незащищенность растет, подводит итог Наталия Тихонова.