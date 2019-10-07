Банк «Ак Барс» ввел новый вклад «Я сам?!».



Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей.

Срок — шесть месяцев и один год. Доходность составит 6% и 6,25% годовых соответственно. Возможны дополнительные взносы.

Частичное изъятие не предусмотрено. Депозит оформляется в отделении банка, открытие онлайн не предусмотрено.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно и в конце срока на счет банковской карты. Процентная ставка по вкладу может быть увеличена от 0,5 до 1,5 процентного пункта при условии совершения покупок по карте банка «Ак Барс».